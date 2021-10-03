В Николаевской области мужчина сжег заживо свою тещу – подробности

В Николаевский области из-за ссоры мужчина сжег заживо свою тещу. Теперь ему грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает полиция Николаевской области.
Что случилось
64-летний мужчина и его 84-летняя теща поссорились. Из-за этого пьяный зять облил женщину бензином и поджег ее. Огонь перекинулся и на дом. В полицию обратилась соседка семьи. На место приехали также спасатели, но пенсионерку в доме нашли уже мертвой.
Наказание
Мужчину задержали. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Ненаказанное домашнее насилие
В 2020 году в Украине зафиксировали 211 362 обращения о насилии в семье. Нерассмотренных дел осталось 683.
В Украине в 2020 году за домашнее насилие осудили 921 человека. В 2019-м таких приговоров было вчетверо меньше – 225.
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