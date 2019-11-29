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В Николаевской области на берег выбросило тысячи медуз: видео

29 ноября, 03:13

Местные жители не припомнят подобной картины в конце осени

В Николаевской области на берег лимана выбросило тысячи медуз. После морского отлива местные жители увидели картину, которую, по их словам, в конце осени им еще наблюдать не приходилось.

Напомним, ранее мы сообщали о нашествии медуз в Азовском море – приплывших из Черного моря "гостей" заметили в Кирилловке, Бердянске, Геническе, Генической Горке, Счастливцево, Стрелковом.

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По мнению ученых, появление такого количества медуз под названием "корнерот" связано с повышением солености Азовского моря. Специалисты предупреждали, что при соприкосновении с этими существами можно получить сильный ожог, чреватый покраснением кожи и появлением мелких волдырей.

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А в прошлом году на побережье Азовского моря в курортной Кирилловке отдыхающие заметили огромных медуз и сняли их на видео.

Также, ранее мы писали о нашествии медуз на берега оккупированного Крыма . Пользователи соцсетей опубликовали фото, на которых видно – поверхность акватории мыса Тарханкут покрыто множеством белых медуз, а вода напоминает молочный кисель.

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берег лиман медузы николаевская область

Источник: Сегодня

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