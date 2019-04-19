В Николаевской области на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар: есть пострадавшие

Огонь охватил 100 "квадратов" площади предприятия











Сообщение о пожаре на улице Железнодорожной в селе Гороховка Витовского района спасателям поступило 18 апреля в 14:29. Прибывшие на место работники ГСЧС выяснили, что на территории завода горит установка по переработке мазута. Спасатели оперативно потушили пожар, площадь которого составила 100 квадратных метров.

В результате выброса горячей жидкости пять работников получили ожоги различной степени. Их каретами "скорой" доставили в больницы.

"От ГСЧС привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы техники", – отметили спасатели.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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