В Николаевской области на взятках погорели чиновники Укртрансбезопасности и облавтодора

Трое инспекторов Укртрансбезопасности и оператор ГВК облавтодора собирали "дань" с водителей грузовиков

Фото: СБУ.

В Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках чиновников регионального управления Укртрансбезопасности и госпредприятия "Николаевский облавтодор". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, трое инспекторов Укртрансбезопасности вместе с оператором габаритного грузового комплекса регионального облавтодора наладили механизм получения взяток от водителей большегрузных транспортных средств, которые не придерживались нормативов нагрузки на дорогах. За 500 гривен оператор "не замечал" превышение допустимой нормы веса грузов, а ежемесячный доход от такого "бизнеса" составлял более 200 тысяч гривен.

Оператора ГВК задержали на рабочем месте на трассе Благовещенское-Николаев во время получения очередной взятки в размере тысячи гривен от представителя предприятия-перевозчика.

"В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления обстоятельств сделки и привлечения к ответственности всех участников противоправной деятельности", – отметили в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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