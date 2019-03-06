В Николаевской области на взятке погорел директор коммунального предприятия

Мужчину задержали при получении более 100 тысяч гривен

Фото: СБУ.

В Николаевской области на взятке погорел директор коммунального предприятия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f84/7d9/5c7f847d92a1d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f84/7d9/5c7f847d92a1d.jpg 2019-03-06T10:27:00+02:00 Другие регионы Мужчину задержали при получении более 100 тысяч гривен

В Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на взятке директора междугородного бюро технической инвентаризации одного из районов региона. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник, по предварительному сговору с другими работниками горсовета, вымогал у местного предпринимателя более 100 тысяч гривен. За эти деньги мужчина пообещал не создавать искусственные препятствия для установления в районном центре рекламных конструкций.

Мужчину задержали в рабочем кабинете во время получения всей суммы взятки.

"В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех чиновников, причастных к противоправной деятельности", – отметили в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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