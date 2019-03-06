Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Николаевской области на взятке погорел директор коммунального предприятия

Сегодня, 10:27

Мужчину задержали при получении более 100 тысяч гривен

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Николаевской области на взятке погорел директор коммунального предприятия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f84/7d9/5c7f847d92a1d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f84/7d9/5c7f847d92a1d.jpg Другие регионы Мужчину задержали при получении более 100 тысяч гривен

В Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на взятке директора междугородного бюро технической инвентаризации одного из районов региона. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник, по предварительному сговору с другими работниками горсовета, вымогал у местного предпринимателя более 100 тысяч гривен. За эти деньги мужчина пообещал не создавать искусственные препятствия для установления в районном центре рекламных конструкций.

Мужчину задержали в рабочем кабинете во время получения всей суммы взятки.

"В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех чиновников, причастных к противоправной деятельности", – отметили в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег взятка, СБУ, задержание, директор, чиновник, николаевская область, коммунальные предприятия

Вы сейчас просматриваете новость " В Николаевской области на взятке погорел директор коммунального предприятия". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Николаеве на взятке попался оперативник, "кошмаривший" бизнесменов

Вчера, 15:40

Полицейский вымогал деньги от бизнесменов, которым поставлял контрабандные сигареты

Медик из Хмельницкой области попался на взятке

Вчера, 11:32

Врач районной больницы требовал 4,5 тысяч гривен у местного жителя

В Одессе двое сотрудников СИЗО попались на вымогательстве взятки

3 марта, 11:32

За две тысячи долларов работники СИЗО обещали улучшить условия содержания задержанного

В Киеве на взятке погорели двое полицейских

Вчера, 10:38

Взятки патрульные вымогали от водителей систематически

Мост Путина решил "сбежать" из аннексированного Крыма

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Обильное питье: печальные последствия

Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

В Украине переписали транспортный налог – кому придется платить

Украинцам назвали самого богатого кандадата в президенты

Премьер Хорватии предложил Украине решение конфликта на Донбассе

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

Появилось видео громких ”проводов” убитого террориста ”ДНР”
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Топ-5 новых авто в Украине по цене мотоцикла