В Николаевской области на взятке погорел директор коммунального предприятия
Мужчину задержали при получении более 100 тысяч гривен
В Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на взятке директора междугородного бюро технической инвентаризации одного из районов региона. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, чиновник, по предварительному сговору с другими работниками горсовета, вымогал у местного предпринимателя более 100 тысяч гривен. За эти деньги мужчина пообещал не создавать искусственные препятствия для установления в районном центре рекламных конструкций.
Мужчину задержали в рабочем кабинете во время получения всей суммы взятки.
"В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех чиновников, причастных к противоправной деятельности", – отметили в СБУ.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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