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В Николаевской области на взятке офицеру СБУ попался иностранец

Сегодня, 16:47

Сотруднику СБУ предлагали деньги за помощь в организации нелегальной миграции

В Николаевской области иностранец пытался дать взятку офицеру СБУ
В Николаевской области иностранец пытался дать взятку офицеру СБУ. Фото: СБУ
В Николаевской области на взятке офицеру СБУ попался иностранец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/99f/422/5c599f42233ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/99f/422/5c599f42233ad.jpg Другие регионы Сотруднику СБУ предлагали деньги за помощь в организации нелегальной миграции

Сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области разоблачили иностранца, который предлагал взятку офицеру одного из региональных подразделений спецслужбы.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, "гражданин одной из стран Юго-Восточной Азии планировал наладить канал легализации иностранцев в Украине. И для получения разрешения на временное пребывание на территории нашей страны злоумышленник предложил сотруднику Службы 500 долларов".

В свою очередь, офицер, сразу после получения предложения о взятке, сообщил о нем своему руководству и иностранца задержали во время попытки передать незаконное вознаграждение.

В настоящее время решается вопрос объявления фигуранту дела о подозрении, следственные действия продолжаются.

Операция по разоблачению взяточника проводилась совместно с сотрудниками внутренней безопасности СБУ, управления спецслужбы в Николаевской области и Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как на Волыни иностранец пытался подкупить сотрудника СБУ, предложив ему 26 тысяч евро за возвращение изъятого контрабандного груза – 160 коробов сигарет общей стоимостью в два миллиона гривен.

Кроме того, сообщалось, что на границе Украины с Евросоюзом изъяли контрабандную партию сигарет на сумму свыше 160 тыс. грн. Также мы писали о том, сколько зарабатывают контрабандисты на нелегальном перемещении сигарет через границу.

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Тег взятка, СБУ, миграция, легализация

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