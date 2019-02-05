В Николаевской области на взятке офицеру СБУ попался иностранец
Сотруднику СБУ предлагали деньги за помощь в организации нелегальной миграции
Сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области разоблачили иностранца, который предлагал взятку офицеру одного из региональных подразделений спецслужбы.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, "гражданин одной из стран Юго-Восточной Азии планировал наладить канал легализации иностранцев в Украине. И для получения разрешения на временное пребывание на территории нашей страны злоумышленник предложил сотруднику Службы 500 долларов".
В свою очередь, офицер, сразу после получения предложения о взятке, сообщил о нем своему руководству и иностранца задержали во время попытки передать незаконное вознаграждение.
В настоящее время решается вопрос объявления фигуранту дела о подозрении, следственные действия продолжаются.
Операция по разоблачению взяточника проводилась совместно с сотрудниками внутренней безопасности СБУ, управления спецслужбы в Николаевской области и Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как на Волыни иностранец пытался подкупить сотрудника СБУ, предложив ему 26 тысяч евро за возвращение изъятого контрабандного груза – 160 коробов сигарет общей стоимостью в два миллиона гривен.
Кроме того, сообщалось, что на границе Украины с Евросоюзом изъяли контрабандную партию сигарет на сумму свыше 160 тыс. грн. Также мы писали о том, сколько зарабатывают контрабандисты на нелегальном перемещении сигарет через границу.
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