В Николаевской области нашли мертвым главу одного из местных советов

На теле погибшего нашли огнестрельное ранение

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Николаевской области нашли мертвым главу одного из местных советов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg 2019-03-20T13:25:58+02:00 Другие регионы На теле погибшего нашли огнестрельное ранение

В Николаевской области был найден мертвым глава поселкового совета Березнеговатского района. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"20 марта в полицию поступило сообщении о том, что в районе поселке Березнеговатое Николаевской области на обочине дороги обнаружен перевернутый автомобиль Chevrolet, в котором находится тело водителя с огнестрельным ранением в область грудной клетки и принадлежащее погибшему помповое ружье", – говорится в сообщении.

Также копы отметили, что была установлена и личность погибшего – им оказался 55-летний глава поселкового совета в Березнеговатском районе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции и эксперты. Продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о предоставлении квалификации.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" сообщали, что 2 марта в пригороде Одессы задержан злоумышленник, застреливший пенсионерку и ее внука . Как рассказал глава областного управления Нацполиции Дмитрий Головин, злоумышленник "двумя выстрелами в голову отобрал не только банковскую карточку и телефон у пожилой женщины, а и оборвал жизнь ее и жизнь ее внука".

Ранее сообщалось, что в Подольском районе Одесской области новорожденную девочку живьем закопала собственная 24-летняя мать.

Кроме того, в Одессе на протяжении 1 марта произошло два дерзких разбойных нападения – вечером неизвестные в центре города напали на профессора университета, а ночью проникли в дом 90-летнего мужчины и пытали его, выясняя, где тот прячет деньги.

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