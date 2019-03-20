В Николаевской области нашли мертвым главу одного из местных советов
На теле погибшего нашли огнестрельное ранение
В Николаевской области был найден мертвым глава поселкового совета Березнеговатского района. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
"20 марта в полицию поступило сообщении о том, что в районе поселке Березнеговатое Николаевской области на обочине дороги обнаружен перевернутый автомобиль Chevrolet, в котором находится тело водителя с огнестрельным ранением в область грудной клетки и принадлежащее погибшему помповое ружье", – говорится в сообщении.
Также копы отметили, что была установлена и личность погибшего – им оказался 55-летний глава поселкового совета в Березнеговатском районе.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции и эксперты. Продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о предоставлении квалификации.
Напомним, ранее журналисты "Сегодня" сообщали, что 2 марта в пригороде Одессы задержан злоумышленник, застреливший пенсионерку и ее внука . Как рассказал глава областного управления Нацполиции Дмитрий Головин, злоумышленник "двумя выстрелами в голову отобрал не только банковскую карточку и телефон у пожилой женщины, а и оборвал жизнь ее и жизнь ее внука".
Ранее сообщалось, что в Подольском районе Одесской области новорожденную девочку живьем закопала собственная 24-летняя мать.
Кроме того, в Одессе на протяжении 1 марта произошло два дерзких разбойных нападения – вечером неизвестные в центре города напали на профессора университета, а ночью проникли в дом 90-летнего мужчины и пытали его, выясняя, где тот прячет деньги.
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