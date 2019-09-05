В Николаевской области ограбили АЗС

/ Фото: Нацполиция

В Николаевской области сегодня, 5 сентября, ограбили АЗС. Известно, что в полицию обратилась 39-летняя оператор автозаправки, расположенной на 71-км автодороги Н-24 "Благовещенское – Николаев", неподалеку с. Мигия Первомайского района. Женщина сообщила, что неизвестные совершили нападение на их заведение и похитили деньги.

"Около пяти утра на территорию станции заехал автомобиль темного цвета, из салона выбежали трое мужчин в темной одежде, лица до глаз были прикрыты платками. Угрожая охотничьим ружьем и ножом, злоумышленники проникли внутрь помещения заправки и похитили сейф, в котором находились деньги в общей сумме почти 24 тыс. гривен. После этого нападавшие сели в машину и поехали в направлении с. Мигия", – добавляют в полиции.

На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа, эксперты, оперуполномоченные криминальной полиции. Открыто досудебное расследование. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Проводятся первоочередные следственные действия. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к совершению преступления лиц.

Ранее в центре Запорожья произошло вооруженное нападение с ограблением на одной из автозаправок.

Напомним, недавно в селе Головница Ровенской области на автозаправке произошло дерзкое ограбление. Вооруженный грабитель ворвался на АЗС и, угрожая оператору пистолетом, забрал все, что было в кассе.

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