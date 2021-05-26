В Николаевской области парень устроил стрельбу за рулем. Он оказался сыном чиновника

В Николаевской области юноша управлял автомобилем и на ходу стрелял из пистолета. Видео попало в Сеть и возмутило пользователей. На нем узнали 17-летнего сына начальника одной из исправительных колоний.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
Пользователи пишут, что Вадим Черный – так зовут парня – давно имеет собственную машину и часто гоняет на ней по Вознесенску, хотя ему нет 18 лет и он не может управлять машиной.
В полиции эту историю пока никак не комментируют.
Напомним, на Прикарпатье произошла стрельба, ранены два человека.
Кроме того, в Киеве неизвестные стреляли с балкона по управлению полиции. Ружье было направлено на воинскую часть №2260. Как оказалось, 21-летний киевлянин решил просто похвастаться перед подругами.