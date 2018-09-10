В Николаевской области пенсионер устроил стрельбу по играющим детям

Ранения получили 12-летний мальчик, девочки девяти и пяти лет, а также 68-летний пенсионер

В Новой Одессе Николаевской области мужчина открыл стрельбу из самодельного устройства по детям, которые играли неподалеку. В результате инцидента были травмированы трое детей и сам стрелок.

Как заявили в пресс-службе управления областной полиции, сообщение о стрельбе копы получили около 17 часов в воскресенье, 9 сентября.

"Около 17:00 в Новоодесский отдел полиции ГУ НП в Николаевской области поступило сообщение о том, что в поселке Новая Одесса 68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства по играющим детям. Вследствие выстрела были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте девяти и пяти лет", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что телесные повреждения получил и сам злоумышленник. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время решается вопрос о задержании стрелка. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет. Следствие выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее на 5-й станции Фонтана в Одессе девушка открыла стрельбу. Как рассказали очевидцы, она находилась в состоянии наркотического опьянения.

Кроме того, мы писали о том, как в Одессе на улице Академика Вильямса произошла стрельба. В результате инцидента 45-летний местный житель получил два ранения: брюшной полости и груди. А в Малиновском районе Одессы конфликт между автомобилистами и торговцами закончился стрельбой. Пострадали два человека.