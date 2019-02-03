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В Николаевской области пожар унес жизнь пожилого мужчины

Сегодня, 11:03

Тело погибшего во время тушения пожара нашли спасатели

Фото: Pixabay
В Николаевской области пожар унес жизнь пожилого мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg Другие регионы Тело погибшего во время тушения пожара нашли спасатели

В Николаевской области в частном жилом доме вспыхнул пожар. Жертвой огня стал 66-летний мужчина, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

Пожар произошел 2 февраля в доме на улице Чайковского в городе Снигиревка. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали огонь.

"Как выяснилось, пожар возник в одной из комнат жилого дома. Во время разведки спасатели обнаружили тело погибшего хозяина 1953 г. р. Пожарные не допустили переброски огня на смежные комнаты и в 21:52 ликвидировали пожар на площади 1 кв. м", - говорится в сообщении ГСЧС,

Причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем погибшего при курении

Ранее мы писали о том, что с начала 2019 года в результате пожаров погибли 275 украинцев, еще 139 пострадали. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек. По словам спасателей, количество трагедий в жилом секторе с наступлением холодов начинает расти, поскольку украинцы отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами безопасности. По словам пожарных, именно небрежность является главной причиной возникновения возгораний, и, как следствие, гибели людей.

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Тег пожар, спасатели, жертва, николаевская область, ГСЧС

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