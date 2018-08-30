В Николаевской области правоохранители штурмом брали дом наркоторговцев

Сегодня, 13:04

Мужчина с женщиной зарабатывали в месяц от 150 тысяч гривен, торговали особенно опасными веществами


В Николаевской области правоохранители штурмом брали дом наркоторговцев. Их дом охранялся, словно крепость: высокий забор, камеры и сторожевые псы. Мужчина с женщиной зарабатывали в месяц от 150 тысяч гривен. Торговали особенно опасными веществами – в частности, опием и морфием. Действовали через наркозависимых посредников, их тоже задержали. В доме дельцов изъяли емкости с наркотиками. Хозяйка пыталась их уничтожить, но не успела. А еще в доме были 60 тысяч гривен наличных, помповое ружье и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что полиция Кировоградской области разоблачила группировку, занимавшуюся торговлей наркотиками и психотропными веществами. По предварительным данным, стоимость изъятых у злоумышленников наркотических средств и психотропов, по ценам "черного рынка", составляет около 100 000 гривен.

Также ранее мы сообщали о том, что в Кировоградской области местный житель вырастил более 300 кустов конопли. Кроме того, в доме у мужчины полицейские нашли полкило измельченного вещества и устройства для его употребления.
наркотики, наркоторговцы, Украина
Источник:

"Сегодня"

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