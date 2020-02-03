В Николаевской области пропала 15-летняя девушка: фото и приметы

В Николаевской области разыскивают 15-летнюю девушку. Подросток ушла из дома в Еланце 24 января и до сих пор не вернулась.
С момента исчезновения Виктории Шматолоху никто не видел. Также в пресс-службе местной полиции рассказали приметы пропавшей и опубликовали ее фото.
Приметы девушки: рост Виктории – 160 см, она среднего телосложения. Волосы у девочки русые и средней длины.
Пропавшая была одета: на Вике была черная куртка, темные штаны и черные сапоги. С собой у девочки был черный рюкзак с разноцветными узорами.
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Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.
Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.
Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.
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