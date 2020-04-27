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В Николаевской области скрывают уровень заболеваемости COVID-19 – глава облсовета

27 апреля, 13:39

Руслан Ровик

По мнению главы облсовета, в области была провалена защита медиков

В Николаевской области скрывают реальные показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

Об этом заявила глава областного совета Виктория Москаленко в своем Facebook.

"У многих людей возникла мысль, что сегодняшнее умалчивание проблем и отработки плана, как их решать, приводит, к сожалению, к тому, что наша нация становится жертвой неправильных действий исполнительной власти", – сказала она.

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Москаленко заявила также, что 30% медицинских работников болеют коронавирусом и, по ее словам, защита врачей не отработана исполнительной ветвью власти. При этом депутаты областного совета выделили деньги на закупки масок, дезинфекции и халаты, однако защитные материалы так и не попали в медучреждения.

"Ко мне обращается много медработников, которые боятся это сказать своему руководству. Например, областная детская больница. Мы понимаем, что если будет ребенок с COVID-19, то сразу произойдет инфицирование врача. Защита медработников полностью провалена", – заявила она.

Глава облсовета также пообещала, что будет лично контролировать закупку средств защиты в больницах.

"Просто проанализируйте, сколько у нас заболевших с 9 апреля по сегодня, а сколько в соседних областях. Наш уровень заболевания, фактически, в процентном соотношении больше распространяется, чем в других областях, где выявляли еще в марте. Это говорит о том, что есть сокрытие позитивных анализов. Обращаюсь ко всем штабистам, не играйтесь с этим, это уголовная ответственность и жизни людей", – резюмировала Москаленко.

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Стоит добавить, что по состоянию на 27 апреля в регионе было зарегистрировано 116 подтвержденных случаев COVID-19, из них у медицинских работников – 32 случая.

Так же стало известно о том, в каких регионах живут инфицированные:

Николаев – 10 человек;

Южноукраинск – 1 человек;

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Первомайск – 5 человек;

Арбузинский район – 5 человек;

Вознесенск и Вознесенский район – 39 человек;

Доманевский район – 51 человек;

Новоодесский район – 1 человек;

Казанковский район – 1 человек;

Врадиевский район – 2 человека;

Снигиревский район – 1 человек.

Напомним, на данный момент в Украине лабораторно подтвердили 9009 случаев COVID-19. Из них 220 оказались летальными, а 864 пациентов удалось вылечить.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Николаев николаевская область инфекция коронавирус

Источник: Сегодня

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