В Николаевской области случилось ДТП: один человек погиб, еще 15 человек пострадали

Четырех человек госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото: Нацполиция

В Николаевской области произошло смертельное ДТП. Столкнулся грузовой микроавтобус Mercedes Benz и маршрутный Mercedes Sprinter. Об этом сообщила Нацполиция области.

Инцидент случился вблизи поселка Благодатное Арбузинского района.

По предварительной информации, в результате автоаварии 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. 25-летняя пассажир рейсового микроавтобуса погибла.

На месте происшествия направились следователи и криминалисты Следственного управления ГУНП в Николаевской области.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Все обстоятельства автоаварии и его причины устанавливаются.

Напомним, в Кирилловке в Запорожской области женщина-водитель легковушки не справилася с управлением и на скорости слетела с дороги. Автомобиль несколько раз сделал сальто в воздухе – и приземлился прямо на пляж. В машине был пассажир, ее муж.

Кроме этого, в Святошинском районе Киева столкнулись мотоцикл Kawasaki и Hyundai Accent. Авария произошла 23 июня в около 21:10 на проспекте Победы, вблизи станции метро "Житомирская". Предварительно, и Kawasaki, и Hyundai двигались в попутном направлении в сторону центра.

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