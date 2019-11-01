В Николаевской области спецназ задержал членов вооруженной группировки: фото и видео

В Николаевской области полиция с бойцами спецподразделения КОРД и работниками Службы безопасности Украины задержали членов вооруженной группировки.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, разработку преступной деятельности фигурантов сотрудники Управления стратегических расследований начали проводить в августе этого года.

"1 ноября детективы Следственного управления, оперативники Нацполиции и СБУ в сопровождении бойцов КОРДа, роты полиции особого назначения и спецназовцев "Альфа" провели спецоперацию по задержанию четверых злоумышленников: 25, 41, 47 и 49 лет, причастных к похищению людей, их избиению и содержанию в заложниках, угона с территории охраняемой автостоянки грузовика DAF с полуприцепом, а также присвоению документов", – говорится в сообщении.

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Двое из подозреваемых – ранее судимые жители Николаева, еще двое – жители Вознесенска, которые к уголовной ответственности ранее не привлекались.

Полицейские провели следственные мероприятия, в том числе обыски по месту жительства фигурантов, в их автомобилях и офисах. Было изъято более сотни патронов к разному оружию, в том числе и автоматическому, три пистолета и ножи, а также наркотические средства.

"Возглавлял группировку 49-летний житель Николаева – известная личность в уголовных кругах. Сейчас он является подсудимым в двух резонансных делах и отпущен судом под залог, а ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. При обыске в его внедорожнике стражи порядка нашли оружие и патроны", – заявили в пресс-службе.

Членам группировки инкриминируют обвинения сразу по пяти статьям Уголовного кодекса: "незаконное завладение транспортным средством", "захват заложников", "незаконное лишение свободы или похищение человека", "побои и пытки", "похищение, присвоение или вымогательство документов".

Следователи уже вручили уведомление о подозрениях главарю группировки. Также было открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ". Санкции этих статей предполагают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове раскрыли схему, благодаря которой злоумышленники наживались на чужой недвижимости: подбирая квартиры умерших владельцев, дельцы подделывали доверенности на распоряжение имуществом и договоры купли-продажи от их имени, а затем нанимали за деньги людей, которые изображали из себя владельцев квартир, продавая, таким образом, жилье.

Также мы писали о том, что мошенники придумали новую схему обмана с арендой жилья.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выводят аренду жилья из тени. Как заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сейчас идет разработка законопроекта об институте арендного жилья. Еще в августе 2018 года в Минрегионе сообщали, что законопроект об аренде жилья разрабатывается давно, но существующий вариант "не охватывает всех проблем, которые волнуют людей и на решение которых должен быть направлен новый документ".

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