В Николаевской области столкнулись легковушки: погибли четыре человека

Еще семь человек получили травмы

Фото: ГУНП в Николаевской области

В Николаевской области на трассе "Благовещенское-Николаев" произошло жуткое ДТП – столкнулись легковушки "Москвич-2141" и Opel Vectra. Авария унесла жизни четырех человек, в том числе и маленького ребенка.

Как рассказали в пресс-службе полиции региона, смертельное ДТП случилось 14 октября около 19:30 в Арбузинском районе, на 103 километре автодороги.

Фото: ГУНП в Николаевской области

В результате столкновения легковушек погибли 48-летний водитель "Москвича" и двое его пассажиров: мужчина и семилетняя девочка. Также жертвой аварии стала пассажирка Opel. Еще семь человек пострадали, их с повреждениями различной степени тяжести госпитализировали.

"Событие квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц"", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Также мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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