В Николаевской области столкнулись рейсовый автобус и фургон: погибли двое детей и их отец

Смертельное ДТП произошло на трассе "Николаев-Благовещенск"

Фото: ГСЧС в Николаевской области.

Под Первомайском произошло жуткое лобовое ДТП – на трассе "Николаев-Благовещенск" столкнулись автомобиль Citroen Berlingo и рейсовый автобус Neoplan. ДТП унесло жизни водителя фургона и его двух детей, сообщили в пресс-службе полиции в Николаевской области.

ДТП произошло сегодня около 00:30 на 46 километре трассы Н-24 вблизи села Лукашевка. За рулем Citroen Berlingo находился 35-летний водитель, а рейсовым пассажирским автобусом Neoplan сообщением "Железный Порт – Шепетовка" управлял 51-летний мужчина.

Фото: ГСЧС в Николаевской области

В результате аварии водитель Citroen, его 12-летний сын и семилетняя дочь погибли. Женщину-пассажира фургона, мать погибших детей, госпитализировали в Первомайскую больницу, она находится в реанимации. В автобусе находилось 30 пассажиров и два водителя. Никто из них не пострадал.

"По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – рассказали в полиции.

Также на месте смертельного ДТП работали спасатели – они оказали помощь в ликвидации последствий.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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