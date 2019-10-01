Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,2
26,35

В Николаевской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик: погиб мужчина

1 октября, 11:20

ДТП произошло на трассе Киев – Одесса

Фото: ГУНП в Николаевской области

Фото: ГУНП в Николаевской области

В Николаевской области произошло смертельное ДТП – столкнулись рейсовый автобус международного сообщения "Полоцк – Херсон" и грузовик КАМАЗ.

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, ДТП произошло сегодня, 1 октября, около 6:45 на 290 километре трассы Киев – Одесса, возле села Мазурове в Кривоозерском районе. Та момент столкновения в салоне автобуса находились пять человек: двое водителей, стюардесса и двое пассажиров.

Фото: ГУНП в Николаевской области

В результате аварии погиб 45-летний пассажир автобуса. От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении. 45-летний водитель и остальные пассажиры не пострадали.

"Событие квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – рассказали в полиции и отметили, что виновнику ДТП грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

автобус ДТП грузовик николаевская область столкновение столкновения погибший

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Взрыв и пожар на заводе в Сумах: в полиции сообщили детали ЧП (фото, видео)
Взрыв и пожар на заводе в Сумах: в полиции сообщили детали ЧП (фото, видео)Другие регионы
В Черкасской области фура столкнулась с маршруткой: пятеро пострадавших (фото)
В Черкасской области фура столкнулась с маршруткой: пятеро пострадавших (фото)Другие регионы
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Винницкой области в военной части погиб солдат
В Винницкой области в военной части погиб солдатДругие регионы
В Житомирской области в страшном ДТП погибли девять человек, много пострадавших
В Житомирской области в страшном ДТП погибли девять человек, много пострадавшихДругие регионы
В Сумской области семья почти три года держала мужчину в трудовом рабстве
В Сумской области семья почти три года держала мужчину в трудовом рабствеДругие регионы

Новости партнеров

Loading...