В Николаевской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик: погиб мужчина

Фото: ГУНП в Николаевской области

В Николаевской области произошло смертельное ДТП – столкнулись рейсовый автобус международного сообщения "Полоцк – Херсон" и грузовик КАМАЗ.

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, ДТП произошло сегодня, 1 октября, около 6:45 на 290 километре трассы Киев – Одесса, возле села Мазурове в Кривоозерском районе. Та момент столкновения в салоне автобуса находились пять человек: двое водителей, стюардесса и двое пассажиров.

Фото: ГУНП в Николаевской области

В результате аварии погиб 45-летний пассажир автобуса. От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении. 45-летний водитель и остальные пассажиры не пострадали.

"Событие квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – рассказали в полиции и отметили, что виновнику ДТП грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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