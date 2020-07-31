В Николаевской области супруги посадили на цепь пенсионера

В сети заметили видео с пожилым мужчиной

В Николаевской области злоумышленники держали на цепи пенсионера, за которым ухаживали.

В пресс-службе Нацполиции рассказали, что правоохранителям об инциденте сообщила представитель сельского совета в Еланецком районе. Женщина увидела в соцсети видео, на котором показали местного жителя с цепями на ногах.

На месте происшествия полицейские выяснили, что 75-летнего мужчину, за которым 10 лет назад начала ухаживать супружеская пара, приковали во дворе железной цепью. Сейчас пострадавший освобожден, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следователи начали уголовное производство по факту незаконного лишения свободы пожилого мужчины. Злоумышленникам грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области мать держала на цепи собственного сына-инвалида. Сделано это было для того, чтобы вместо него получать пенсию.

А под Киевом произошло похищение человека. Несколько мужчин, угрожая оружием, затолкали пострадавшего в автомобиль Volkswagen Transporter и увезли в неизвестном направлении. На территории Киево-Святошинского района и соседних регионов области ввели спецоперацию "Перехват".

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