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В Николаевской области у военнослужащего нашли арсенал оружия

28 мая, 16:28

Во время обыска полицейские изъяли 13 пистолетов, две пневматические винтовки и патроны

Фото: mk.npu.gov.ua
Фото: mk.npu.gov.ua.

Во время проведения оперативной отработки района сотрудники криминальной полиции получили информацию о том, что 41-летний житель Первомайска, который проходит службу в одной из воинских частей Николаевской области, незаконно хранит оружие по месту проживания.

Получив разрешение суда, полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства мужчины, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли 148 патронов калибра 5,6 мм, по два патрона калибров 5,45 мм и 7,62 мм, два запала от гранат типа УЗРГМ-2, 13 пистолетов – два переработанных кустарным способом, пять иностранного производства предназначенных для патронов травматического действия, шесть пистолетов Флобера и две пневматические винтовки. Изъятое направлено на исследование в Николаевский НИЭКЦ МВД Украины.

Фото: mk.npu.gov.ua

Следственным подразделением Первомайского отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

После проведения экспертиз будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности. Сейчас следственные действия продолжаются.

Фото: mk.npu.gov.ua

Накануне мы писали, что у вице-мэра Николаева изъяли боеприпасы. Полицию навела бывшая жена.

Как сообщалось, НАБУ провела обыски у чиновников Нацгвардии.

Также мы сообщали, что НАБУ и ГБР провели обыски в структурах ГФС во Львовской области.

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Тег оружие, пистолеты, арсенал, патроны, военнослужащий

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