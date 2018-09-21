В Николаевской области в больницу подбросили жестоко избитого младенца

Сегодня, 09:02

У ребенка обнаружили многочисленные ссадины, синяки, царапины и диагностировали закрытую черепно-мозговую травму

Фото: соцсети
Фото: соцсети

В городе Первомайск Николаевской области в местную больницу неизвестные подбросили жестоко избитого младенца. Об этом сообщает на странице в Facebook управления по делам детей Первомайского городского совета.

Картонную коробку с малышом врачи акушерского отделения Первомайской центральной городской больницы нашли врачи около 22:00 14 сентября. При осмотре на теле младенца обнаружили многочисленные ссадины, синяки и царапины. Также мальчику поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма". Сейчас ребенок находится в Николаевской областной детской больнице, где продолжается его лечения.

"На данный момент проведена государственная регистрация рождения ребенка, открыто уголовное производство в соответствии с ч. 2 ст. 135 УК Украины", - отмечено в сообщении.

Напомним, 14 сентября в центре Одессы пьяные родители бросили на улице пятимесячного ребенка.

А в Беляевском районе Одесской области 11-месячный младенец утонул в кастрюле с водой.

Кроме того, в Винницкой области годовалая девочка получила ожоги во время купания, а через трое суток умерла.
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