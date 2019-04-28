Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Николаевской области в результате взрыва погиб военнослужащий

28 апреля, 02:46

На теле погибшего обнаружены телесные повреждения, характерные для получения при срабатывании взрывного устройства

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev
Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev.

В Вознесенске (Николаевская обл.) правоохранители выясняют причины взрыва в жилом доме, в результате чего погиб военнослужащий, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"27 апреля около 17:30 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов Вознесенска в результате взрыва смертельно травмирован хозяин 55-летний военнослужащий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на теле погибшего обнаружены телесные повреждения, характерные для получения при срабатывании взрывного устройства. Взрывотехники изъяли и направили на соответствующее исследование осколочные обломки, предположительно, от гранаты Ф-1.

"С целью установления окончательной причины смерти тело мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", – добавили в полиции.

Правоохранители внесли сведения в ЕРДР по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Ранее в Ровенской области на территории общевойскового полигона произошел взрыв неизвестного боеприпаса. В результате  военнослужащий 30-отдельной механизированной бригады имени князя Острожского   получил травмы.

Также в Ровенской области задержали военнослужащего и его сообщника, которые хранили дома арсенал оружия и боеприпасов. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег взрыв, николаевская область, военный, военнослужащий

Вы сейчас просматриваете новость " В Николаевской области в результате взрыва погиб военнослужащий". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гибель украинского бойца на Донбассе: стало известно имя

24 апреля, 17:02

Погибшего воина дома ждала супруга и двое детей

Гибель командира десантников на Донбассе: в штабе сообщили подробности

13 апреля, 11:38

Роман Чибинеев погиб, отражая нападение боевиков

В Житомире солдату вынесли жесткий приговор за кражу военного имущества

6 апреля, 16:33

Контрактника приговорили к девяти годам тюрьмы

Воевал с начала войны: на Донбассе умер боец 93-й бригады

2 апреля, 09:59

Защитник Украины скончался во сне в день своего 24-летия прямо на позиции вблизи Донецкого аэропорта

Убийство военного в Чугуеве: суд отправил подростков-подозреваемых в СИЗО

20 марта, 18:44

Суд отправил под стражу подозреваемых в убийстве подростков 15, 16 и 18 лет и их сообщницу

На Донбассе боевики ударили из минометов – у ВСУ потери

22 марта, 13:03

На одном из направлений враг выпустил 40 мин по позициям украинской армии

Климкин поздравил Зеленского отрывком из мультфильма

Продукт, который резко увеличивает риск рака

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

В пещере на Филиппинах нашли останки нового вида людей

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

Актриса Яна Глущенко рассказала о страшной травме после аварии

Фото дня. Растерянный Серхио Рамос на трибунах Сантьяго Бернабеу

15 самых жутких и странных существ на планете

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

26 апреля, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

26 апреля, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Все о планах Зеленского на тарифы и Минские соглашения: совпадают ли желания и полномочия

25 апреля, 07:19

Может решить вопрос тарифов и обещает переформатировать "Минск"

Виновникам ДТП собираются смягчить приговор: кого будут отпускать с места аварии

25 апреля, 07:00

Нардепы предлагают суду оправдывать тех, кто не нарушал ПДД

Смотрите, как изменились актеры со времен своих первых ролей

Стул не выдержал пышной Лолиты Милявской

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание