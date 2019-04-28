В Николаевской области в результате взрыва погиб военнослужащий
На теле погибшего обнаружены телесные повреждения, характерные для получения при срабатывании взрывного устройства
В Вознесенске (Николаевская обл.) правоохранители выясняют причины взрыва в жилом доме, в результате чего погиб военнослужащий, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.
"27 апреля около 17:30 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов Вознесенска в результате взрыва смертельно травмирован хозяин 55-летний военнослужащий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на теле погибшего обнаружены телесные повреждения, характерные для получения при срабатывании взрывного устройства. Взрывотехники изъяли и направили на соответствующее исследование осколочные обломки, предположительно, от гранаты Ф-1.
"С целью установления окончательной причины смерти тело мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", – добавили в полиции.
Правоохранители внесли сведения в ЕРДР по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".
В настоящее время продолжаются следственные действия.
Ранее в Ровенской области на территории общевойскового полигона произошел взрыв неизвестного боеприпаса. В результате военнослужащий 30-отдельной механизированной бригады имени князя Острожского получил травмы.
Также в Ровенской области задержали военнослужащего и его сообщника, которые хранили дома арсенал оружия и боеприпасов.
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