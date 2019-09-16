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В Николаевской области в тройном ДТП погибли две женщины

16 сентября, 13:27

Еще четверо человек пострадали

В Николаевской области в страшной аварии погибли две женщины, еще четыре человека получили травмы.

ДТП произошло 15 сентября около 20:15 на 122 километре трассы Одесса-Мелитополь-Новоазовск. Причиной аварии, по данным полиции, стало то, что водитель Chevrolet не справился с управлением. Из-за этого легковушка вылетела на встречную полосу, где и столкнулась сразу с двумя автомобилями Тoyota Corolla.

В результате аварии погибли две пассажирки иномарки – женщины скончались на месте. Кроме того, в ДТП пострадали водитель авто, его 18-летний сын, маленькая дочь, а также 33-летний мужчина. Их госпитализировали с телесными повреждениями разной степени тяжести.

"По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц"", – рассказали в пресс-службе ГУНП в Николаевской области.

Напомним, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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