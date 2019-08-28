В Николаевской области в жутком ДТП погиб двухлетний мальчик

Еще один ребенок получил травмы

Фото: ГУНП в Николаевской области

В Николаевской области перекинулась легковушка с детьми в салоне. Жертвой ДТП стал двухлетний мальчик, сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло около 20:30 27 августа на 200 километре трассы "Николаев-Благовещенск", вблизи села Сэбин Новоодесского района. Как выяснилось, 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 ехал в направлении Новой Одессы и не справился с управлением. По словам водителя, авария произошла из-за неисправности автомобиля.

В результате аварии погиб двухлетний мальчик. Кроме того, в салоне легковушки находились еще двое детей. Девятилетняя девочка получила травмы. Водитель ВАЗ не пострадал.

"Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами"", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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