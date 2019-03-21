В Николаевской области вспыхнул жилой дом: погиб четырехлетний мальчик

Пламя охватило 70 "квадратов" здания

Фото: ГСЧС в Николаевской области.

В Николаевской области вспыхнул жилой дом: погиб четырехлетний мальчик //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/35e/5c1/5c935e5c180e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/35e/5c1/5c935e5c180e5.jpg 2019-03-21T12:18:00+02:00 Другие регионы Пламя охватило 70 «квадратов» здания

В Николаевской области в частном жилом доме произошел пожар. Спасатели вытащили из огня четырехлетнего мальчика, но спасти его не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Жуткий пожар произошел 20 марта в жилом доме в селе Шевченково Витовского района. Когда на место прибыли спасатели, пламя охватило 70 "квадратов" здания.













Во время тушения огня спасатели обнаружили в доме четырехлетнего мальчика. Ребенка без сознания вынесли наружу и госпитализировали в больницу. Состояние мальчика оценивалось, как критически тяжелое. Несмотря на все усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Предварительной причиной пожара спасатели назвали детские игры с огнем.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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