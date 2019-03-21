В Николаевской области вспыхнул жилой дом: погиб четырехлетний мальчик
Пламя охватило 70 "квадратов" здания
В Николаевской области в частном жилом доме произошел пожар. Спасатели вытащили из огня четырехлетнего мальчика, но спасти его не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Жуткий пожар произошел 20 марта в жилом доме в селе Шевченково Витовского района. Когда на место прибыли спасатели, пламя охватило 70 "квадратов" здания.
Во время тушения огня спасатели обнаружили в доме четырехлетнего мальчика. Ребенка без сознания вынесли наружу и госпитализировали в больницу. Состояние мальчика оценивалось, как критически тяжелое. Несмотря на все усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
Предварительной причиной пожара спасатели назвали детские игры с огнем.
Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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