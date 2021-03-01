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В Николаевской области взрыв в школе: под завалами оказался человек (фото)

1 марта, 10:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники полиции и медики

В Николаевской области 1 марта произошел взрыв котла в школе.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Николаева в Facebook.

Так, ЧП произошло в селе Ивановка Очаковского района. По информации спасателей, в помещении котельной под железобетонной плитой находился человек.

Пострадавшего 1994 года рождения деблокировали из-под бетонной плиты и передали медикам.

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У мужчины травмирована голова и нижняя конечность, он госпитализирован в лечебное учреждение.

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"Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники полиции, медики, кран от воинской части A2687", – говорится в сообщении.

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На месте был пожар площадью два квадратных метра, который потушили спасатели.

Ранее мы сообщали, что история со смертельным пожаром в 1-й больнице Черновцов обрастает страшными подробностями. Как оказалось, причиной трагедии мог стать самоподжог одного из пациентов.

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взрыв спасатели Николаев ГСЧС завалы

Источник: Сегодня

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