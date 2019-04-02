В Новгород-Сиверском остановили трансляцию пропагандистских каналов России
Семь российских пропагандистских каналов показывали в ресторане
В городе Новгород-Сиверский Черниговской области остановили трансляцию семи российских пропагандистских телеканалов, которые запрещены к распространению на территории Украины.
Как сообщили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания, в ведомство поступила жалоба от местного жителя, который заявил, что в ресторане "Квадрат" демонстрируют запрещенные российские телеканалы.
Речь в заявлении шла об известных своими лживыми сюжетами Russia Today TV (RTTV) и "Россия-24", а также "Первый канал. Всемирная сеть", "РТР-Планета", ТНТ, НТВ-МИР и СОЮЗ.
"По результатам сотрудничества с Управлением СБУ в Черниговской области и профилактической беседы его работников с руководством этого общественного заведения показ телеканалов прекращен", – говорится в сообщении.
Напомним, что в декабре британские власти пригрозили RT санкциями – от штрафа до лишения лицензии - за нарушение принципа беспристрастности.
Также мы писали, что в Соединенных Штатах два оператора кабельного телевидения - Spectrum и ComCast Chicago – исключили RT из своих сетей вещания.
Кроме того, прошедшей весной компания-провайдер MHZ Networks, которая транслировала российский канал RT в Вашингтоне, убрала его из сети вещания.
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