Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Новгород-Сиверском остановили трансляцию пропагандистских каналов России

Сегодня, 18:48

Семь российских пропагандистских каналов показывали в ресторане

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Pixabay
В Новгород-Сиверском остановили трансляцию пропагандистских каналов России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/190/065/5c61900652df9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/190/065/5c61900652df9.jpg Другие регионы Семь российских пропагандистских каналов показывали в ресторане

В городе Новгород-Сиверский Черниговской области остановили трансляцию семи российских пропагандистских телеканалов, которые запрещены к распространению на территории Украины.

Как сообщили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания, в ведомство поступила жалоба от местного жителя, который заявил, что в ресторане "Квадрат" демонстрируют запрещенные российские телеканалы.

Речь в заявлении шла об известных своими лживыми сюжетами Russia Today TV (RTTV) и "Россия-24", а также "Первый канал. Всемирная сеть", "РТР-Планета", ТНТ, НТВ-МИР и СОЮЗ.

"По результатам сотрудничества с Управлением СБУ в Черниговской области и профилактической беседы его работников с руководством этого общественного заведения показ телеканалов прекращен", – говорится в сообщении.

Напомним, что в декабре британские власти пригрозили RT санкциями – от штрафа до лишения лицензии - за нарушение принципа беспристрастности.

Также мы писали, что в Соединенных Штатах два оператора кабельного телевидения - Spectrum и ComCast Chicago – исключили RT из своих сетей вещания.

Кроме того, прошедшей весной компания-провайдер MHZ Networks, которая транслировала российский канал RT в Вашингтоне, убрала его из сети вещания

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег телевидение, телеканалы, пропаганда, пропагандист, черниговская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Новгород-Сиверском остановили трансляцию пропагандистских каналов России". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Украины депортируют пропагандистку Кремля

27 марта, 18:22

Маргарита Бондарь на камеру призналась в том, что писала заказные материалы, очерняющие Украину и украинскую власть

Европарламент признал Россию главным лжецом Европы

13 марта, 17:10

Евродепутаты призывают повысить осведомленность о российских кампаниях по дезинформации

Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты

От «ростовской деревенщины» до жены футболиста-миллионера

Наталья Подольская прокомментировала вторую беременность

Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»

Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Что случилось с родителями Владислава Листьева

6 привычек, которые программируют на бедность

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

''Зубы обломаете!'' Украинец красиво ответил на угрозы Совфеда РФ
Загрузка...

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Сегодня, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

Вчера, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах