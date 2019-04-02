В Новгород-Сиверском остановили трансляцию пропагандистских каналов России

Семь российских пропагандистских каналов показывали в ресторане

Иллюстрация. Фото: Pixabay

В Новгород-Сиверском остановили трансляцию пропагандистских каналов России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/190/065/5c61900652df9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/190/065/5c61900652df9.jpg 2019-04-02T18:48:21+03:00 Другие регионы Семь российских пропагандистских каналов показывали в ресторане

В городе Новгород-Сиверский Черниговской области остановили трансляцию семи российских пропагандистских телеканалов, которые запрещены к распространению на территории Украины.

Как сообщили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания, в ведомство поступила жалоба от местного жителя, который заявил, что в ресторане "Квадрат" демонстрируют запрещенные российские телеканалы.

Речь в заявлении шла об известных своими лживыми сюжетами Russia Today TV (RTTV) и "Россия-24", а также "Первый канал. Всемирная сеть", "РТР-Планета", ТНТ, НТВ-МИР и СОЮЗ.

"По результатам сотрудничества с Управлением СБУ в Черниговской области и профилактической беседы его работников с руководством этого общественного заведения показ телеканалов прекращен", – говорится в сообщении.

Напомним, что в декабре британские власти пригрозили RT санкциями – от штрафа до лишения лицензии - за нарушение принципа беспристрастности.

Также мы писали, что в Соединенных Штатах два оператора кабельного телевидения - Spectrum и ComCast Chicago – исключили RT из своих сетей вещания.

Кроме того, прошедшей весной компания-провайдер MHZ Networks, которая транслировала российский канал RT в Вашингтоне, убрала его из сети вещания.

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