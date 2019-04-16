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В Новой Каховке произошел мощный пожар на складе

Сегодня, 15:10

Пожар тушили одиннадцать часов

В Новой Каховке Херсонской области произошел пожар: горел склад стройматериалов на ул. Промышленной. Возгорание произошло утром, 15 апреля, сообщает издание "Таврийские вести". Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защите населения Александр Бараниченко сообщил, что пламя охватило площадь около 100 кв. метров.

Сообщение о возгорании поступило в 4:59, на вызов приехали два отделения пожарных. Выяснилось, что горело складское помещение на территории ООО "Завод пластмасс". Ближе к десяти утра к тушению пожара присоединились еще две группы пожарных. По данным спасателей, в итоге огонь охватил три помещения общей площадью около 150 кв. м: два склада – агроволокна и стройматериалов и заводской сварочный пост.

Полностью ликвидировать пожар удалось спустя 11 часов, в 16:15.

Напомним, вСоборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар. В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Огонь не затронул реликвии Собора Парижской Богоматери. Все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает. Тем временем, в Париже эвакуируют остров, на котором расположен Нотр-Дам де Пари.

Также в Кременчуге в одной из квартир в двухэтажном жилом доме произошел пожар.Пламя охватило одну из квартир на втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Харьковской в ​​Автозаводском районе города.

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Тег пожар, горит, склад, пожарные

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Источник:

Таврийские вести

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