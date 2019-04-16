В Новой Каховке произошел мощный пожар на складе

Пожар тушили одиннадцать часов

В Новой Каховке Херсонской области произошел пожар: горел склад стройматериалов на ул. Промышленной. Возгорание произошло утром, 15 апреля, сообщает издание "Таврийские вести". Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защите населения Александр Бараниченко сообщил, что пламя охватило площадь около 100 кв. метров.

Сообщение о возгорании поступило в 4:59, на вызов приехали два отделения пожарных. Выяснилось, что горело складское помещение на территории ООО "Завод пластмасс". Ближе к десяти утра к тушению пожара присоединились еще две группы пожарных. По данным спасателей, в итоге огонь охватил три помещения общей площадью около 150 кв. м: два склада – агроволокна и стройматериалов и заводской сварочный пост.

Полностью ликвидировать пожар удалось спустя 11 часов, в 16:15.

























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