В Новой Каховке загорелась хрущевка: дым виден за километры (фото, видео)

В городе Новая Каховка Херсонской области произошел крупный пожар в жилом доме. Пламя охватило всю крышу здания.
Как сообщает Novakahovka.city, пожар вспыхнул в пятиэтажном доме на улице Букина, 20.
Сообщается, что изначально в доме загорелась квартира. Потом пламя перекинулось на шиферную крышу.
По словам очевидцев, квартиру поджег мужчина, который поссорился со своей женой.
Масштабный пожар прокомментировали в пресс-службе местной ГСЧС. Спасатели рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 14:40. На данный момент им уже удалось локализовать пламя.
"На месте происшествия работают 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава", – говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что людей из горящего дома уже эвакуировали, пострадавших нет. Сейчас продолжается ликвидация пожара.
Напомним, не так давно в столице произошел пожар в квартире жилого дома на улице Михайловской, 22. Мужчина, который находился в квартире, не давал спасателям тушить пожар, а в горевшем помещении обнаружили тело женщины.
Кроме того, ранее спасатели ликвидировали масштабный пожар, вспыхнувший в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123, в Киеве.
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