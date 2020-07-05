В Новой Каховке загорелась хрущевка: дым виден за километры (фото, видео)

По словам очевидцев, одну из квартир дома подожгли

В городе Новая Каховка Херсонской области произошел крупный пожар в жилом доме. Пламя охватило всю крышу здания.

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Как сообщает Novakahovka.city, пожар вспыхнул в пятиэтажном доме на улице Букина, 20.

Сообщается, что изначально в доме загорелась квартира. Потом пламя перекинулось на шиферную крышу.

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По словам очевидцев, квартиру поджег мужчина, который поссорился со своей женой.

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Масштабный пожар прокомментировали в пресс-службе местной ГСЧС. Спасатели рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 14:40. На данный момент им уже удалось локализовать пламя.

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"На месте происшествия работают 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава", – говорится в сообщении.

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В ГСЧС отметили, что людей из горящего дома уже эвакуировали, пострадавших нет. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

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Напомним, не так давно в столице произошел пожар в квартире жилого дома на улице Михайловской, 22. Мужчина, который находился в квартире, не давал спасателям тушить пожар, а в горевшем помещении обнаружили тело женщины.

Кроме того, ранее спасатели ликвидировали масштабный пожар, вспыхнувший в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123, в Киеве.

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