В Новой Каховке завершилась "Большая стройка" ЦНАПа

На Херсонщине завершено сооружение нового здания центра оказания административных услуг (ЦНАП) в городе Новая Каховка. Проект реализуется по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом сообщает Херсонская ОГА.
Здание готово на 100%, официальное открытие запланировано ко Дню города, который отмечается в последнее воскресенье сентября. До этого времени там нужно установить необходимое оборудование, которое позволит принимать посетителей.
"Качественные и комфортные услуги должны быть доступными для всех. В ЦНАПе можно оформить необходимые документы, не посещая десятки организаций, а прийти и получить необходимую справку быстро на месте. Это будет учреждение прежде всего для людей, где каждый ощутит уважение к себе и получит качественное обслуживание", — подчеркнул глава ОГА Сергей Козырь.
ЦНАП в Новой Каховке включает отдельные помещения фронт-офиса и бэк-офиса, открытое пространство в зоне обслуживания, комфортные места для ожидания и обслуживания, в том числе лиц с ограниченными возможностями. Записаться на посещение центра будет возможно онлайн.
ЦНАП рассчитан на ежедневный прием 140-150 посетителей. Воспользоваться им смогут более 70 тысяч жителей городской громады и ближайших населенных пунктов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее отметил, что благодаря программе "Большая стройка" было создано 200 тысяч новых рабочих мест.
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