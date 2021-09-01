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В Новой Каховке завершилась "Большая стройка" ЦНАПа

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
1 сентября, 09:35
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ЦНАП рассчитан на ежедневный прием 140-150 посетителей. Воспользоваться им смогут более 70 тысяч жителей
В Новой Каховке достроили ЦНАП. Фото: "Херсонская ОГА"
В Новой Каховке достроили ЦНАП. Фото: "Херсонская ОГА"

На Херсонщине завершено сооружение нового здания центра оказания административных услуг (ЦНАП) в городе Новая Каховка. Проект реализуется по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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Об этом сообщает Херсонская ОГА.

Здание ЦНАПа готово на 100%. Фото: "Херсонская ОГА"
Здание ЦНАПа готово на 100%. Фото: "Херсонская ОГА"

Здание готово на 100%, официальное открытие запланировано ко Дню города, который отмечается в последнее воскресенье сентября. До этого времени там нужно установить необходимое оборудование, которое позволит принимать посетителей.

В ЦНАПе можно оформить необходимые документы, не посещая десятки организаций. Фото: "Херсонская ОГА"
В ЦНАПе можно оформить необходимые документы, не посещая десятки организаций. Фото: "Херсонская ОГА"

"Качественные и комфортные услуги должны быть доступными для всех. В ЦНАПе можно оформить необходимые документы, не посещая десятки организаций, а прийти и получить необходимую справку быстро на месте. Это будет учреждение прежде всего для людей, где каждый ощутит уважение к себе и получит качественное обслуживание", — подчеркнул глава ОГА Сергей Козырь.

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Записаться на посещение ЦНАПа можно будет онлайн. Фото: "Херсонская ОГА"
Записаться на посещение ЦНАПа можно будет онлайн. Фото: "Херсонская ОГА"

ЦНАП в Новой Каховке включает отдельные помещения фронт-офиса и бэк-офиса, открытое пространство в зоне обслуживания, комфортные места для ожидания и обслуживания, в том числе лиц с ограниченными возможностями. Записаться на посещение центра будет возможно онлайн.

ЦНАП рассчитан на ежедневный прием 140-150 посетителей. Фото: "Херсонская ОГА"
ЦНАП рассчитан на ежедневный прием 140-150 посетителей. Фото: "Херсонская ОГА"

ЦНАП рассчитан на ежедневный прием 140-150 посетителей. Воспользоваться им смогут более 70 тысяч жителей городской громады и ближайших населенных пунктов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее отметил, что благодаря программе "Большая стройка" было создано 200 тысяч новых рабочих мест.

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