В Новые Санжары везут противовирусные препараты: что произошло

С такой просьбой обратилась главврач Новосанджарской больницы

После событий в Новых Санжарах и возникшей там паники среди местного населения из-за угрозы заражения коронавирусом главврач Новосанджарской центральной районной больницы Ольга Гиря обратилась с просьбой помочь в создании стратегического запаса противовирусных препаратов, сообщает grippua.com.ua.

Одна из фармацевтических компаний, производящая противовирусный препарат, согласилась. Фирма поставит партию лекарств в виде гуманитарной помощи.

Бесплатные лекарства уже комплектуются для срочной отправки.

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Напомним, в поселке Новые Санжары Полтавской области местные жители протестуют против размещения в Медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" эвакуированных из Китая украинцев.

Они считают, что медицинской центр не имеет соответствующего оборудования, а в случае возникновения болезни это станет настоящей катастрофой. Участники акции протеста устраивают баррикады и жгут шины.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая присоединилась к эвакуированным в медцентре "Новые Санжары".

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