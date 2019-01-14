В Полтавской области придумали эффективный способ создания новых рабочих мест

В селе уже появилась пекарня, а своих инвесторов ждут и другие проекты

Создаешь рабочие места – получаешь кредит без процентов. По 50 тысяч за одного трудоустроенного человека. Такое возможно в Сергеевской общине в Полтавской области. Но есть одно условие: брать на работу инвестор должен только жителей общины. Так в селе появилась пекарня, а своих инвесторов ждут и другие проекты.

Современная пекарня открылась в селе, где всего тысяча жителей. Здесь ежедневно продают роллини, круассаны и сырный хлеб. В общем выпекают около 20 различных изделий по авторским рецептам.

Открыла пекарню молодая семья предпринимателей. Территориальная община дала на это беспроцентный кредит: 300 тысяч гривен – по пятьдесят на одно новое рабочее место. В пекарню на работу взяли шестерых.

"Средства пошли на приобретение печки, плюс ремонт, оборудование, обучение, услуги технолога", – делится Владимир Опрышко, совладелец пекарни.

Деньги должны начать возвращать через полгода. Пекарня вызвала в селе ажиотаж. В первые дни стояли очереди за хлебом.

А еще выпечка из местной пекарни – дешевле заводской.

Дешевле, рассказывает владелец, потому что нет транспортных расходов – продают здесь же, зерно покупают тоже у местного производителя, и не используют химии.

Пекарня – один из проектов местных властей по созданию в селе рабочих мест. Без работы – более ста местных жителей, в основном – женщины. Для инвесторов и работодателей сейчас ищут новую землю и помещения. Например, пустые колхозные.

"Черз суды мы их оформляем как бесхозные, а через судебные решения уже в нашу собственность. Определяем земельные участки. Это все в сумме создает такие условия, когда мы можем пригласить частных предпринимателей. То есть деньги, имущество и земля – создать условия для их развития", – рассказывает Игорь Лидовый, председатель Сергеевской объединенной территориальной общины.

Как вариант, предлагают уже готовые схемы для бизнеса: заготовительная плодово-овощная станция с сушилкой и изготовление деревянных пеллет. Лишь бы только инвестор зашел в село.

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