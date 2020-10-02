В "оранжевой" Полтаве отказались ужесточать карантин

В Полтаве, которую отнесли к "оранжевой" карантинной зоне, местные власти не будут вводить новые ограничения.
Об этом заявил секретарь городского совета Полтавы Александр Шамота во время пресс-конференции.
По его словам, все учреждения будут работать в обычном режиме.
"Мы получили спад экономики, мы получили дыру в бюджете в 74 млн грн, которую нам никто не компенсирует, безработицу, и сейчас не имеем права подвергать людей опасности и лишать их права работать (...) Я категорически против жестких мер по уменьшению количества транспорта или закрытию какого-либо предприятия на территории города", - сказал Шамота.
Напомним, ранее мы писали, что карантин в Украине готова ослабить только одна область.
Также в Минздраве рассказали, какую пользу принесли "красные зоны".
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