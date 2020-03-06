В поисках коронавируса: в Винницком аэропорту проверяют паломников (фото)

Из Израиля в Украину прибыло около 300 паломников

Из-за угрозы распространения в Украине нового коронавируса в аэропорту Винницы ввели особые меры эпидемического контроля. Паломников из Израиля тут встречают с пирометрами и в защитных костюмах, сообщили в пресс-службе местной облгосадминистрации.

5 марта в аэропорт прилетели два чартерные рейсов "Тель-Авив – Винница", на которых прибыло около 300 паломников. Как рассказали пассажиры израильского рейса, такие же меры эпидемического контроля им пришлось проходить и в аэропорту Тель-Авива.

"Проводится постоянный скрининг всех пассажиров и членов экипажа, прилетающих в Винницу в этот период. От 25 февраля, то есть со времени введения усиленного эпидемического контроля, было принято три рейса", – рассказал директор аэропорта Ярослав Мазурец.

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Всех пассажиров рейса из Израиля осмотрели и опросили медики. Повышенной температуры или других признаков инфекции у них не обнаружили. Кроме того, в самолетах проводят профилактическую дезинфекцию.

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"Средствами индивидуальной защиты сегодня лечебно-профилактические учреждения обеспечены, в частности, те, которые будут оказывать медицинскую помощь больным, если таковые будут обнаружены", – рассказал заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний ГУ "Винницкий ОЛЦ МЗ Украины" Степан Томин.

Кроме того, в Украине, чтобы не допустить распространения коронавируса, будут вводить ограничения на проведение массовых и спортивных мероприятий, а также закрывать школы.

Ранее мы сообщали, что в Апостолово в Днепропетровской области медики проверили на коронавирус целую семью. Как выяснилось, глава семейства недавно вернулся из Италии.

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