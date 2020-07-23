В полиции рассказали о требованиях "полтавского террориста"

Основное требование мужчины, который захватил в заложники полковника полиции в Полтаве – не сажать его тюрьму. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в местной полиции.
"По нашим данным, требование у захватчика одно – избежать уголовной ответственности. Полиция, в свою очередь, предпринимает все для обезвреживания преступника", – рассказал спикер полиции в Полтавской области Роман Гришин.
На наш вопрос о том, что еще потребовал захватчик, потребовал ли новый транспорт или деньги, в полиции ответили отрицательно.
"Его намерение – как можно быстрее скрыться и избежать уголовной ответственности. Никаких новых требований не выдвигал", – добавил Гришин.
По данным нашего источника в другом правоохранительном органе, погоня в рамках спецоперации продолжается.
Напомним, утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни возле здания административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать мужчину. Чтобы избежать ответственности, он начал угрожать полицейским гранатой.
Ранее мы сообщали имя злоумышленника. Как выяснилось, его зовут Скрипник Роман Николаевич. Он 1988 года рождения. Ранее мужчина был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Также он участвовал в АТО.
Кроме того, о ситуации с захватом заложника в Полтаве рассказали в местной ОГА. Как заявил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов, "полицейские держат ситуацию под контролем".
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