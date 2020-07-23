В полиции рассказали о требованиях "полтавского террориста"

У мужчины есть только одно условие

Основное требование мужчины, который захватил в заложники полковника полиции в Полтаве – не сажать его тюрьму. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в местной полиции.

"По нашим данным, требование у захватчика одно – избежать уголовной ответственности. Полиция, в свою очередь, предпринимает все для обезвреживания преступника", – рассказал спикер полиции в Полтавской области Роман Гришин.

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На наш вопрос о том, что еще потребовал захватчик, потребовал ли новый транспорт или деньги, в полиции ответили отрицательно.

"Его намерение – как можно быстрее скрыться и избежать уголовной ответственности. Никаких новых требований не выдвигал", – добавил Гришин.

По данным нашего источника в другом правоохранительном органе, погоня в рамках спецоперации продолжается.

Напомним, утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни возле здания административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать мужчину. Чтобы избежать ответственности, он начал угрожать полицейским гранатой.

Видео: Типичная Украина, Telegram

Ранее мы сообщали имя злоумышленника. Как выяснилось, его зовут Скрипник Роман Николаевич. Он 1988 года рождения. Ранее мужчина был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Также он участвовал в АТО.

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Кроме того, о ситуации с захватом заложника в Полтаве рассказали в местной ОГА. Как заявил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов, "полицейские держат ситуацию под контролем".

Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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