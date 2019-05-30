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В Полтаве арестован директор отделения Ощадбанка

30 мая, 10:05

Начальник подозревается в торговле данными клиентов

Фото: Hollywood.cn.ua
Фото: Hollywood.cn.ua.

Октябрьский райсуд Полтавы избрал меру пресечения двум подозреваемым в торговле данными клиентов банка и торговли средствами для негласного получения информации ("жучки" и камеры).

Как сообщает Полтавщина, 24 мая судьи Ирина Блажко и Владимир Бугрий решили взять под стражу руководителя отделения Ощадбанка Александра Васильченко и юрисконсульта ООО "Нафтогазрозвідка", имя которого неизвестно.

Их задержали в Полтаве 22 мая. Пресс-группа СБУ сообщала тогда, что руководитель отделения госбанка и бывший милиционер наладили схему незаконного получения денег. За взятку они предоставляли гражданам сведения, составляющие банковскую тайну, а также продавали средства для негласного получения информации. Среди "клиентов" этих лиц были и представители коммерческих структур.

Из данных реестра судебных решений стало известно, что один из подозреваемых по этому делу – управляющий отделением Полтавского областного управления АО "Ощадбанк" Александр Васильченко. Его сообщник сейчас работает юрисконсультом в ООО "Нафтогазрозвидка", но имя его пока не опубликовано.

Согласно материалам дела, уголовное производство в отношении них было открыто 14 февраля 2019 г. Квалификация – ч. 2 ст. 359 УК (Незаконные приобретение и сбыт специальных техсредств получения информации, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

Александра Васильченко взяли под стражу с правом внесения залога. Если за него не внесут 154,9 тыс. грн, ближайшие два месяца он проведет в СИЗО.

Его сообщника тоже пытались взять под стражу, но в результате только выбрали лишь домашний арест с 21:00 до 8:00.

Следствие продолжается.

Как сообщалось, директор филиала "Полтава-банка" подозревается в ограблении финучреждения.

Также мы сообщали, что под арест попало экс-руководство Укргазбанка.

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Тег суд, Ощадбанк, арест, Полтава, слежка, жучки

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