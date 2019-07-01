В Полтаве асфальт "поглотил" автомобиль: опубликованы фото и видео
Водитель на удивление не пострадал
В Полтаве сегодня утром в микрорайоне "Сады" провалился под асфальт автомобиль ВАЗ 2106.
Инцидент произошел около 7:30 во время движения по первому ряду гаражного кооператива, сообщает сайт Нацполиции.
В результате водитель транспортного средства не пострадал.
Указанный факт зарегистрирован в Полтавском отделе полиции. Продолжается проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Как сообщалось, в Одессе автомобиль врезался в трамвайную остановку. Есть пострадавшие.
Также мы сообщали, что в Харькове столкнулись два легковых автомобиля. Среди пострадавших – дети.
Два человека пострадали в пьяном ДТП под Киевом, где легковушка Kia на большой скорости зацепила Porsche 911 Carrera, а потом врезалась в отбойник.
Ранее в Киеве в ДТП перевернулась легковушка. Авария произошла на бульваре Леси Украинки с участием двух иномарок. В результате аварии никто не пострадал, несмотря на то, что машина оказалась верх дном.
Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.
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