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В Полтаве девушка, застрелившая инструктора в тире, получила срок. После суда она порезала вены

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
29 сентября, 18:15
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Суд в Полтаве рассмотрел дело об убийстве инструктора в тире – девушка заявила, что хотела застрелить себя, а не людей, но ей не поверили
Веронику Моторіну приговорили к 15 годам тюрьмы
Веронику Моторіну приговорили к 15 годам тюрьмы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Полтаве Веронику Моторину, которая застрелила инструктора в тире, приговорили к 15 годам тюрьмы. На суде девушка заявила, что совершила преступление из-за депрессии, в которую ее довел парень. А после оглашения приговора пыталась убить себя.

Об этом сообщает сайт poltava.to.

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Заседание прошло в Октябрьском районном суде Полтавы, рассмотрение дела в суде длилось 1,5 года. Сейчас Веронике уже 20 лет, на момент трагедии ей было 18 лет.

Коротко об убийстве

  • Инцидент произошел 7 февраля 2020 года. Моторина встречалась с парнем из Полтавы, приехала к нему и, по данным свидетелей, постоянно с ним ссорилась из-за ревности.
  • В роковой день она пошла в тир. Девушка была напряженной и тогда и стреляла из автомата АК-47 и пистолета Марголина.
  • Из последнего она и застрелила инструктора, а также пыталась попасть в его помощников. 64-летний Игорь Смолянинов получил несколько пуль, от чего скончался на месте. Другой инструктор отобрал у девушки оружие.

Что рассказала девушка на суде?

На заседании Марголина рассказала, что пришла в тир для самоубийства. До такого состояния ее якобы довел парень.

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"До него моя жизнь была нелегкой, но я держалась. Его издевательства меня просто сломали. Он пользовался моими чувствами и начал позволять себе жестокое обращение со мной. Хватал меня за волосы, бил телефоном по голове, хватал за горло и выбрасывал из квартиры на улицу посреди ночи. Даже заставил спать на полу в качестве наказания. Он меня не выпускал из комнаты и забирал телефон", – сказала она.

Вероника отметила, что начала принимать успокоительное в больших дозах, но ей стало только хуже. В тир девушку пропустили без проблем, только попросили паспорт и справку от нарколога и психиатра. Когда осталось три патрона, обвиняемая якобы хотела отойти от инструктора и застрелиться, "пыталась развернуться, состоялись выстрелы".

"Я поняла только, что инструктор пытался меня остановить, я испугалась и как-то состоялись выстрелы. Я плохо помню этот момент, потому что была настроена на другое. Я даже не видела, как произошли выстрелы. Зашел директор Костенко, и когда он заговорил со мной, я поняла, что сделала три выстрела и в моем пистолете нет патронов, чтобы застрелиться, я начала просить у него патроны", - добавила она.

Решение суда

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Выслушав обвиняемую, суд направился на совещание. Судьи обратили внимание на результаты экспертизы:

  • в момент преступления Моторина не страдала психическими заболеваниями;
  • девушка выстрелила в инструктора 5 раз, даже если первый выстрел был случайным, то другие – нет.

Суд пришел к выводу, что Моторина стреляла намеренно и хотела смерти человека.

Прокуратура просила коллегию судей выбрать для девушки 12 лет лишения свободы, но приговор оказался еще более суровым. Ее приговорили к 15 годам тюрьмы – в срок зачли период содержания под стражей с 7 февраля 2020-го.

После оглашения приговора Вероника Моторина заплакала. Девушка попрощалась со своими тремя сестрами, которые пришли на суд ее поддержать. После этого конвой вывел девушку из судебной и посадил в спецавтомобиль.

По данным СМИ, по дороге в СИЗО девушка совершила попытку самоубийства – получила лезвие от бритвы и порезала руки. Ее доставили в больницу.

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