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В Полтаве две женщины потеряли сознание из-за жары в маршрутке (видео)

25 июня 2021 11:47

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Жители Полтавы жалуются на жару и тряску в маршрутках, которые не выдержит даже здоровый организм

В центре Полтавы две женщины одновременно потеряли сознание. Одной стало плохо еще в салоне маршрутки и пока медики оказывали ей помощь, стало плохо другой женщине, которая вышла из той же маршрутки.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Оксана Щербина, одну из них госпитализировали, другой – оказали помощь на месте.

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Отметим, в Полтаве держится невыносимая жара. В начале недели тепловой удар получила кондуктор местного троллейбуса.

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Ранее мы сообщали, что прошлым летом в Херсонской области из-за аномальной жары погибли два человека. Мужчина и женщина погибли во время работы в поле.

Также напомним, в Мариуполе прошел забег на жаре. Пострадали одиннадцать человек. Среди них – 6 детей. В частности, 7-летний мальчик, а также девочки 14 и 15 лет получили тепловой удар.

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