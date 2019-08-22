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В Полтаве горел склад "Новой почты": фото, видео

22 августа, 00:13

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет

В Полтаве загорелось одноэтажное складское здание "Новой почты", предварительно жертв и пострадавших нет, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"21 августа в 19:50 в г.Полтава по ул. Ветеринарная, 22 в одноэтажном складском здании "Новая Почта" возник пожар… По состоянию на 21:30 площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв.м", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 45 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.

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Фото из открытых источников

В свою очередь в пресс-службе "Новой почты" отметили, что загоревшееся помещение используется для нужд компании.

"В помещении, которое используется для нужд компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные. Никто не пострадал", – сообщили в пресс-службе "Новой Почты", отметив, что сейчас это вся информация по инциденту.

Напомним, в ночь на 17 августа произошел масштабный пожар в одесской гостинице "Токио Стар", в результате которого погибли девять человек и 10 человек пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии

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фото видео пожар Полтава ГСЧС Новая Почта

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

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