В Полтаве хаски выпал из окна четвертого этажа: в жестоком обращении с животным подозревают иностранца

В Полтаве пес породы хаски выпал с четвертого этажа и выжил. Местная полиция расследует причины падения собаки, ведь, по словам очевидцев, животное из окна выбросил сосед-иностранец хозяина собаки.

Как утверждает хозяин собаки Явир Рустум, он на день оставил хаски по кличке Рагнар на знакомого, с которым вместе арендовал квартиру. Сам же мужчина пошел наводить порядок в другом помещении, которое снял для них с собакой. По словам жителей дома, именно сосед Явира выбросил собаку из окна. На место инцидента уже вызвали полицейских, но и им не удалось поговорить с мужчиной.

"Дверь нам никто не открыл. Друг дал его персональные данные, личность установлено. Все материалы дела, которые мы собрали, переданы в отделение полиции", – говорит патрульная Алина Грешнова.

Журналистам дверей квартиры, из которой выпал пес, также не открыли. Но соседи уверяют, что мужчина, которого подозревают в издевательстве над собакой, дома.

За издевательство над животным иностранцу грозит арест или лишение свободы на срок от шести месяцев до 3 лет. Явор надеется, что его бывшего соседа накажут и уже переехал с Рагнаром в другое жилье.

Напомним, в субботу, 7 июля, около 13:00 в Дарницком районе столицы произошел чудовищный инцидент. С балкона квартиры на седьмом этаже по адресу Ревуцкого, 5 мужчина практически на головы гуляющих во дворе детей выбросил двухмесячного щенка.

Ранее в Киеве у стен полицейского участка прошел пикет, во время которого защитники животных требовали привлечь догхантеров к ответственности.