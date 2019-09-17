В Полтаве копы "накрыли" банду наркодилеров

В Полтаве правоохранители разоблачили и задержали группировку наркодилеров. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, преступники обустроили в кустарных условиях нарколаборатории, где и изготавливали наркотики. "Товар" сбывали через интернет-мессенджер с помощью "закладок".

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"Полицейскими изъято оборудование, использовавшееся фигурантами для изготовления наркотиков, а также уже расфасованные наркотические средства. Сейчас в рамках открытых уголовных производств продолжаются следственные действия. Фигурантам грозит от 6-ти до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества", – рассказал начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин.

Также мы сообщали, что в Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропов стоимостью более миллиона гривен.

Ранее мы писали, что в Бердянске правоохранители разоблачили пару наркоторговцев и изъяли у них более пяти килограммов марихуаны. Схему по продаже наладили местные жители: 39-летняя женщина и ее 46-летний приятель.

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