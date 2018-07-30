В Полтаве микроавтобус инкассаторов врезался в полицейский автомобиль и перевернулся

Сегодня, 14:30

Авария произошла на перекрестке улиц Маршала Бирюзова и Юрченко


Фото: ГУНП в Полтавской области

Фото: ГУНП в Полтавской области

В Полтаве инкассаторский микроавтобус врезался в полицейский автомобиль и перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Авария произошла сегодня, 30 июля, около 9:40, на перекрестке улиц Маршала Бирюзова и П. Юрченко. Правоохранители установили, что водитель микроавтобуса нарушил правила дорожного движения и выехал на запрещающий сигнал светофора, что и привело к аварии.

Не так давно в Полтаве, на перекрестке улиц Европейской и Шевченко, автомобиль врезался в группу ремонтников. В результате аварии под колесами легковушки погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"По предварительной информации, водитель легковушки "OPEL Combo" не справился с управлением и въехал в верхнюю часть подземного пешеходного перехода. В результате аварии 27-летний мужчина, который выполнял ремонтные работы, от полученных травм погиб на месте", – сообщили в полиции. 

Кроме того, не так давно в Полтаве водитель легкового автомобиля сдавал назад и провалился в метровую яму. Как выяснилось, водоканал проводил ремонтные работы, а водитель легковушки этого не заметил.
ДТП, Полтава

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