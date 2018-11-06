В Полтаве мопед врезался в столб: погиб водитель

Сегодня, 09:34

От полученных травм мужчина скончался на места ДТП

Фото: ГУНП в Полтавской области
Фото: ГУНП в Полтавской области

В Полтаве мопед, под управлением 42-летнего мужчины врезался в столб, водитель погиб. О этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

ДТП произошло 5 ноября на улице Лысенко. Водитель оказался местным жителем, от полученных в результате аварии травм мужчина скончался на месте происшествия.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии", – отметили в полиции. 

Напомним, недавно в Пирятинском районе Полтавской области легковой автомобиль сбил 62-летнюю женщину. От полученных травм женщина погибла на месте.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы. 

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.  
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