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В Полтаве мужчина грозится взорвать гранату: проводится спецоперация (видео, фото)

23 июля, 10:40

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Копы уже принимают меры для задержания злоумышленника

В Полтаве на улице Остапа Вишни проводится спецоперация – там мужчина грозится взорвать гранату. Копы пытаются его задержать.

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Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Сейчас мужчина, пытаясь избежать ответственности, сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. На данный момент полицейские ведут с ним переговоры.

На месте уже работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы.

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Горожан просят быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции.

"Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий", – обратились к людям в полиции.

Напомним, утром 21 июля в Луцке Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил в городе рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент, после чего злоумышленник сам сдался.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров.

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