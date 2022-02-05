В Полтаве мужчина устроил кровавую резню в ТЦ – есть раненый и погибший (фото)

Подозреваемый в убийстве 1959 года рождения. Сейчас решается вопрос о задержании злоумышленника

В полтавском ТЦ произошел смертельный конфликт. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 5 февраля, в Полтаве в торговом центре произошел конфликт между мужчинами. В результате есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.

Реклама

Подробности ЧП

В полицию поступила информация от врачей, что в ТЦ "Мир" ранили мужчину.

По предварительной версии, прямо в торговом центре возник конфликт между посетителями. Один из участников нанес ножевые ранения двум мужчинам.

В результате полученных телесных повреждений один мужчина скончался на месте, а второму оказывается медицинская помощь.

Реклама

Известно, что подозреваемый в убийстве 1959 года рождения. Сейчас решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Внимание! Фото не для слабонервных

Реклама

В ТЦ умер мужчина, еще одного ранили. Фото: "Полтавщина"

В торговом центре Киева убили мужчину

В Деснянском районе Киева убили мужчину. Происшествие произошло в торговом центре. По предварительной информации, погибшему было 43 года.