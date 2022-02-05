В Полтаве мужчина устроил кровавую резню в ТЦ – есть раненый и погибший (фото)

В субботу, 5 февраля, в Полтаве в торговом центре произошел конфликт между мужчинами. В результате есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.
Подробности ЧП
В полицию поступила информация от врачей, что в ТЦ "Мир" ранили мужчину.
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По предварительной версии, прямо в торговом центре возник конфликт между посетителями. Один из участников нанес ножевые ранения двум мужчинам.
В результате полученных телесных повреждений один мужчина скончался на месте, а второму оказывается медицинская помощь.
Известно, что подозреваемый в убийстве 1959 года рождения. Сейчас решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.