В Полтаве на 83-летнего мужчину упала ледяная глыба: пенсионер скончался в больнице
Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму
В Полтаве на 83-летнего мужчину из крыши дома упала ледяная глыба. Пострадавший скончался в больнице, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Трагедия произошла 6 февраля на улице Гребенки. Пострадавшего карета скорой помощи госпитализировала в больницу с предварительным диагнозом открытая черепно-мозговая травма. Но врачам спасти жизнь мужчины не удалось.
"Сейчас полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины ("Служебная халатность, повлекшая смерть потерпевшего")", – рассказали в полиции.
Напомним, девочка, пострадавшая при падении ледяной глыбы в Полтаве, впала в кому. Пострадавшая находится в реанимационном отделении детской городской клинической больницы. А в городе Конотоп Сумской области ледяная глыба, упавшая с крыши многоэтажного дома, травмировала супругов.
Кроме того, мы писали как получить компенсацию за травму, полученную по вине коммунальщиков.
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