В Полтаве на 83-летнего мужчину упала ледяная глыба: пенсионер скончался в больнице

Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму

Фото: Pixabay

В Полтаве на 83-летнего мужчину упала ледяная глыба: пенсионер скончался в больнице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5b6/ebd/5c55b6ebd7b83.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5b6/ebd/5c55b6ebd7b83.jpg 2019-02-07T13:03:00+02:00 Другие регионы Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму

В Полтаве на 83-летнего мужчину из крыши дома упала ледяная глыба. Пострадавший скончался в больнице, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Трагедия произошла 6 февраля на улице Гребенки. Пострадавшего карета скорой помощи госпитализировала в больницу с предварительным диагнозом открытая черепно-мозговая травма. Но врачам спасти жизнь мужчины не удалось.

"Сейчас полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины ("Служебная халатность, повлекшая смерть потерпевшего")", – рассказали в полиции.

Напомним, девочка, пострадавшая при падении ледяной глыбы в Полтаве, впала в кому. Пострадавшая находится в реанимационном отделении детской городской клинической больницы. А в городе Конотоп Сумской области ледяная глыба, упавшая с крыши многоэтажного дома, травмировала супругов.

Кроме того, мы писали как получить компенсацию за травму, полученную по вине коммунальщиков.

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