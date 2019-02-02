Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Полтаве на ребенка упала ледяная глыба

Вчера, 18:35

По данному факту открыто уголовное производство

Фото: Нацполиция
В Полтаве на ребенка упала ледяная глыба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5c4/83b/5c55c483bdef9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5c4/83b/5c55c483bdef9.jpg Другие регионы По данному факту открыто уголовное производство

В Полтаве недалеко от остановки общественного транспорта  "Зигина" на малолетнюю девочку с крыши дома упала ледяная глыба, в результате чего ребенок получил серьезные травмы. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.

Инцидент произошел в субботу, 2 февраля, около 13:00 на улице Соборности.

Сейчас ребенку оказывают помощь врачи.

Все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа отделения полиции № 1 города Полтавы. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Начато досудебное расследование.

Кроме того, в пятницу, 1 февраля, в России женщина погибла от упавшей с крыши ТЦ глыбы льда. У погибшей жительницы Брянской области осталось трое детей.

Напомним, 18 января в Харькове на женщину с крыши сорвалась ледяная глыба. В больнице врачи диагностировали у пострадавшей два открытых перелома кисти, двойной закрытый перелом лучевой кости, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. В тот же день медики прооперировали левую кисть: пришили мизинец и безымянный пальцы. После больницы будет длительное лечение и реабилитация. Врачи сделали все возможное, но стопроцентной гарантии восстановления подвижности руки не дали.

Стоит добавить, что мы уже писали о проблеме с образованием огромных сосулек в Харькове, где на крышах висят тонны льда. Коммунальщики не следят за частными домами, ОСМД или кооперативами – для борьбы с сосульками людям приходится самим нанимать альпинистов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ребенок, лед, Полтава, полиция, глыба

Вы сейчас просматриваете новость " В Полтаве на ребенка упала ледяная глыба". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Нацполиция

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России женщина погибла от упавшей с крыши ТЦ глыбы льда

Вчера, 17:33

У погибшей жительницы Брянской области осталось трое детей

В Харькове на женщину рухнула ледяная глыба: как получить компенсацию за травму, полученную по вине коммунальщиков

1 февраля, 06:15

В мэрии пеняют на погоду, а юристы советуют требовать компенсацию

Видеохит: парень за пару секунд прокатился на коньках и поплавал в двух разных водоемах

23 января, 05:29

Однако этому парадоксу есть логическое объяснение

В Днепре мужчина провалился под лед

22 января, 14:11

Спасатели два часа искали мужчину, но так и не нашли

Необычный природный феномен посреди города сняли на видео

20 января, 04:00

На реке Пресумпскот в штате Мэн появился гигантский ледяной диск диаметром в 24 метра, вращающийся сам по себе

На Киевском море затонул снегоход с людьми: новые подробности трагедии

15 января, 12:35

Тело одного из утонувших мужчин до сих пор не нашли

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

Вчера, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

1 февраля, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

1 февраля, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади