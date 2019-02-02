В Полтаве на ребенка упала ледяная глыба

По данному факту открыто уголовное производство

Фото: Нацполиция

В Полтаве на ребенка упала ледяная глыба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5c4/83b/5c55c483bdef9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5c4/83b/5c55c483bdef9.jpg 2019-02-02T18:35:00+02:00 Другие регионы По данному факту открыто уголовное производство

В Полтаве недалеко от остановки общественного транспорта "Зигина" на малолетнюю девочку с крыши дома упала ледяная глыба, в результате чего ребенок получил серьезные травмы. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.

Инцидент произошел в субботу, 2 февраля, около 13:00 на улице Соборности.

Сейчас ребенку оказывают помощь врачи.

Все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа отделения полиции № 1 города Полтавы. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Начато досудебное расследование.

Кроме того, в пятницу, 1 февраля, в России женщина погибла от упавшей с крыши ТЦ глыбы льда. У погибшей жительницы Брянской области осталось трое детей.

Напомним, 18 января в Харькове на женщину с крыши сорвалась ледяная глыба. В больнице врачи диагностировали у пострадавшей два открытых перелома кисти, двойной закрытый перелом лучевой кости, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. В тот же день медики прооперировали левую кисть: пришили мизинец и безымянный пальцы. После больницы будет длительное лечение и реабилитация. Врачи сделали все возможное, но стопроцентной гарантии восстановления подвижности руки не дали.

Стоит добавить, что мы уже писали о проблеме с образованием огромных сосулек в Харькове, где на крышах висят тонны льда. Коммунальщики не следят за частными домами, ОСМД или кооперативами – для борьбы с сосульками людям приходится самим нанимать альпинистов.

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