В Полтаве на стройке обрушились леса, пострадали рабочие

Завалы от падения металлических конструкций разбирали сами строители

В среду, 5 августа, в Полтаве на стройке по улице Пилипа Орлика,26 обрушились леса. В результате несчастного случая пострадали четыре человека.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавы.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Реклама

Пострадавших передали медикам. Завалы от падения металлических конструкций разбирали сами строители, пишет местное интернет- издание "Полтавщина".

Напомним, что ранее в июле в британской столице – 20-метровый кран упал на строительную площадку и два дома в лондонском районе Боу.

Кроме того, в прошлом месяце кран рухнул в Киеве – ЧП произошло на одной из строительных площадок, где продолжается строительство метро на Виноградарь.

Напомним, на бульваре Перова, 36 прямо на тротуар со стены торгового центра рухнула стеклянная панель. Пользователи социальных сетей пишут, что ЧП произошло из-за ветра. Якобы в момент сильного порыва стеклянную панель сорвало со второго этажа. Глыба стекла рухнула на тротуар. Повезло, что в этот момент там не было пешеходов.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама